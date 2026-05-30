アイロボットジャパンは、従来機種の3倍の吸引性能を実現した薄型・小型のロボット掃除機「Roomba Plus 515 Combo ロボット ＋ AutoWash 充電ステーション」を5月29日に発売した。価格は12万9800円だが、夏のキャンペーンとして、7月6日23時59分までの期間限定で3万円引きの9万8800円で販売する。●コンシェルジュサービス「ルンバ プレミアム特典」対象製品第1号「Roomba Mini」に続く日本向けルンバの第2弾。従来機種（Roomb