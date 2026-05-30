中国・江蘇省蘇州市の飲食店で、卓上の調味料を無駄遣いした客の顔を店主が公開し、物議を醸している。中国メディアの封面新聞が26日に伝えた。店主の女性・〓（デン）さんによると、入店した男性客は8元（約190円）の麺を注文。到着した麺に卓上のトウガラシソースをスプーン2杯分と、酢を少々加えて食べると、「しょっぱすぎる」と不満を口にした。〓さんは「トウガラシソースにも酢にも塩分が入ってる。入れすぎたらしょっぱく