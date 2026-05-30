華東エリアや華南エリアなどはここ連日、厳しい暑さに見舞われており、福建省アモイ市は27日、今年初の猛暑日を記録した。アモイ市では27日、市内の観測地点125カ所の気温が35度を超えた。うち83カ所で37度以上を記録した。気温が最も高くなったのは同安区の蓮花ダムで、40．3度を記録した。これにより同市は昨年よりも1カ月以上早く初の猛暑日を迎えたことになる。広東省広州市ではここ数日、体感温度が最高約47度に達した。ネッ