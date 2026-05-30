◇交流戦西武6―0DeNA（2026年5月30日ベルーナＤ）西武の隅田知一郎投手（26）が昨年4月以来の完封勝利で今季4勝目を挙げた。「あんまり意識していなかったんですけど、ゼロを並べながら投げきれるのはやっぱりうれしい」と笑顔を見せた。8回までに100球を超えていたが、西口監督に続投を志願。「（監督から）どうするかって言われて、行きたいですと言って最後まで投げさせてもらいました」先頭の勝又を右飛、強打を