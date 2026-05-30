本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に2試合連続となる今季10号ソロを放つなど、4打数3安打1打点で、チームの4-2の勝利に貢献した。豪快な一撃にネットが沸いた一方、ある珍事が話題になった。快音を響かせた。2-0で迎えた3回の第2打席、低めの変化球を迷わず強振。飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度99.9マイル（約16