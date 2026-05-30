「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）５月の夏場所を左肩のけがで全休した横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が、大山親方（元小結北勝富士）の引退相撲に参加。横綱として公の場に復帰し「いい方向に行ってると思うので、またしっかりと準備して次に向けてやっていきたいと思います。自分の体は自分が一番わかっていると思うので、そこに近づけるようやっていきたい」と名古屋場所（７月１２日初日、Ｉ