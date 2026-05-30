福岡市の博多座で「六月博多座大歌舞伎」が6月2日に初日を迎える。八代目尾上菊五郎襲名披露、六代目尾上菊之助襲名披露として行われる。公演に花を添える「襲名披露祝幕」が公開された。「ジョジョの奇妙な冒険」などで知られる漫画家の荒木飛呂彦氏がデザイン。歴代の菊五郎の当たり役が、八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助を後ろから見守るような構成になっている。八代目尾上菊五郎は「音羽屋の伝統と革新を象徴する祝