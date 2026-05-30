◇陸上ミドルディスタンス・サーキット東京大会（2026年5月30日東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）男子800メートルで、落合晃（19＝駒大）が1分43秒45の日本新記録で優勝した。今月3日の静岡国際で自身が出した日本記録を0秒45更新する快走を見せ、「このような舞台で、凄い歓声の中で走らせてもらい、いい経験をさせてもらったし、日本記録で走れたのは自分1人の力ではないので、感謝したい」と話した。同大会はトラッ