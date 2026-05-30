「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）日本ハムが２連敗で借金２に逆戻り。先発の有原航平投手が７回４失点で５敗目を喫した。開幕から不振で２軍落ちし、この日が約１カ月ぶりの１軍マウンドとなったが、初回にわずか６球で先制を許した。その後も二、三回と連続失点。四回以降は七回まで巨人打線を１安打に封じたものの勝利をたぐり寄せることはできなかった。新庄監督は有原の投球について「ちょっと変