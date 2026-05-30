巨人の田中瑛斗投手（２６）が３０日の日本ハム戦（エスコン）の７回に救援登板し、清宮幸太郎内野手（２７）との同期入団対決が実現した。田中瑛は７回一死一塁の場面で、２番手の高梨に代わってマウンドへ上がった。先頭の万波を見逃し三振に仕留めた後、レイエスに右前打を許し、打席には４番・清宮幸が入った。注目の初対決は、田中瑛が初球の１４９キロシュートで遊ゴロに打ち取り、わずか１球で決着。同期入団の旧友と