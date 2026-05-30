ロックバンド・ゴダイゴが３０日、都内でデビュー５０周年記念のライブ「ＧＯＤＩＥＧＯ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ〜感謝の旅〜」を行った。１９７５年に結成し、翌７６年にデビューしたゴダイゴ。「ビューティフル・ネーム」や映画「銀河鉄道９９９」の主題歌「ＴｈｅＧａｌａｘｙｅｘｐｒｅｓｓ９９９」、「ガンダーラ」など数々のヒット曲を作り出してきた。リーダーのミッキー吉野は「とにか