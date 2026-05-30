?鬼門?突破はまたもならなかった。広島は３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―４で逆転負け。２０１８年６月１７日以来となる福岡での白星を逃し、福岡では２０２１年６月９日から１分けを挟んで９連敗となった。交流戦は球団初となる開幕５連敗。借金も今季ワーストの１１に膨らんだ。前夜は大関の前にわずか１安打で完封負け。新井貴浩監督（４９）は打線にテコ入れを施し、名原を１番、小園を２番に据えるなどオー