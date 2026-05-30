5月29日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で、鈴木紗理奈とあのが“禁断の共演”を果たし、話題となっている。「あのさんは5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、嫌いな芸能人として鈴木さんの名前をあげました。それを受け、鈴木さんがInstagramのストーリーズで《普通にいじめやん》と不快感を示したのです。その後はテレビ朝日や鈴木さん、あのさん双方の所属事務所が声明を出すなど