渋沢憲司（４６＝伊勢崎）が３０日、伊勢崎オートＧＩ「第３３回ムーンライトチャンピオンカップ」４日目６Ｒで逃げ切り、区切りの３００勝を達成した。４月飯塚ＳＧオールスター４日目に２９９勝目を挙げてから１１走目。「長かった。すごく意識していたので。遠いなあと…」と、待望の白星に笑みがこぼれた。３月伊勢崎の落車（他落）で約１か月戦線を離脱した。「今は普通に走れるので。それより２年前にこの大会で大ケガ