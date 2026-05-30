女優の岩下志麻（８５）が３０日、都内で行われた「映画監督篠田正浩レトロスぺクティブ」のトークイベントに登場した。このイベントは、昨年３月に９４歳で亡くなった、映画監督の篠田正浩さんの残した作品を未来へとつなぐプロジェクト。岩下は、１９６７年に篠田さんと結婚し、芸能界のおしどり夫婦として知られた。この日が、篠田さんが亡くなってから、初めて公の場となった。岩下と篠田さんの出会いは、６０年公