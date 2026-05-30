お留守番をしていた猫ちゃんが、飼い主さんの帰宅で見せた可愛い姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は53万回以上表示され、7000件を超える「いいね」が寄せられています。 【動画：お留守番していた猫→『大好きな飼い主』が帰ってくると…嬉しさが伝わる『熱烈大歓迎』】 熱烈大歓迎！ Xアカウント「サビ猫くるみ」に投稿されたのは、飼い主さんの帰宅が嬉しい猫ちゃんです。飼い主さんが帰宅すると、ペットゲート