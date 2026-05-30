飼い主さんの「にゃあは？」という問い掛けに子猫ちゃんが…。健気な姿が可愛すぎると話題です。 子猫ちゃんが飼い主さんの問い掛けに答えて鳴く姿は、17万回再生を記録。「鳴き声がかわいい」「成長したみぃちゃんも可愛いけど。ベビたんみぃちゃんたまりませんなあ」「綺麗な瞳ですね！」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：子猫に『にゃあは？』と話しかけた結果…尊すぎるやり取りと『現在の様子』】