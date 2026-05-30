ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDSが29日、公式YouTubeチャンネルを更新し、新メンバーとして小島はな(22)が加入することを発表した。 【写真】これは爆イケ！女子もキュンとしちゃいそうな小島はな 小島は今年3月に解散したアイドルグループ・AMEFURASSHIの元メンバー。ハロプロでは、過去にローカルアイドル経験者の参加やハロプロ内の他グループからの兼任