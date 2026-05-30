ロックバンド「ゴダイゴ」が３０日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡでデビュー５０周年のアニバーサリーライブを行った。１９７６年４月に「僕のサラダガール」でデビューしてから半世紀。リーダーのミッキー吉野は「５０年前は圧倒的に音楽のクオリティーを上げるというのがテーマでしたが、今は楽しく愉快にこれからも人生を歩んでいこうというのがテーマ」と話すと、ボーカルのタケカワユキヒデは「決してロート