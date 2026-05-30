◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―ヤクルト（３０日・楽天モバイル最強）楽天は今季４度目の５連敗で借金が最多の１２にふくらんだ。３勝無敗、防御率１・４３だった早川が５回に突如乱れて５安打を許して５失点。今季初黒星に「チームが苦しい中でゲームを作れずに申し訳ないです」と悔しがった。５回まで無安打だった打線は終盤に追い上げると３点を追う９回、ヤクルトの守護神・キハダを攻めて３点を奪ったが、あと