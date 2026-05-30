◆陸上ＴＷＯＬＡＰＳＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥＣＩＲＣＵＩＴ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）グランプリ女子８００メートルは、日本記録保持者で昨年の東京世界陸上代表の久保凛（積水化学）は２分２秒７６で優勝した。社会人初戦で挑んだ木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）は２分７秒４７にとどまり、レース後は涙。ほろ苦いデビュー戦となったが、この日は笑顔で取