第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）の前日最終オッズが５月３０日、ＪＲＡから発表された。皐月賞でＧ１・２勝目を挙げた（１７）ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が２・９倍で１番人気に支持されている。２番人気は皐月賞で２着に惜敗した（１１）リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が６・２倍。同舞台の青葉賞