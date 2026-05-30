元ＢｉＳＨのモモコグミカンパニーがベトナムでのショット公開し、反響を呼んでいる。モモコグミカンパニーは３０日、インスタグラムに「ベトナム」と書き出すと、「トレインストリート列車通った時めっちゃ近かった…」とつづり、ブラウンのタンクトップにジーンズを合わせた姿で線路内に座る様子などをアップ。「＃ｖｉｅｔｎａｍ＃ベトナム＃海外旅行＃モモコグミカンパニー」とハッシュタグを付けた。この投稿に