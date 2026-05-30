日本高野盟が導入を検討している７イニング制についての意見交換会が３０日、大阪市内でスタートした。日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。日本高野連は、昨年１２月の理事会で「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２０２８年から「全ての公式戦で」、猛暑への対策が急務な夏の選手権大会については「可及的速やかに」採用するこ