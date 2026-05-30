◇プロ野球セ・パ交流戦 西武6-0DeNA(30日、ベルーナドーム)西武が引き分けを挟み6連勝、貯金を11とし、DeNAにカード勝ち越しを決めました。この日は序盤から小刻みに得点を重ね、最終的に4試合連続の2桁安打となる11安打6得点で勝利しました。先発の隅田知一郎投手は9回無失点で完封勝利。西口監督は「ランナー出しながらも、要所要所しっかりと抑えて。本当に隅田らしいピッチングだった」と称賛。8安打を打たれましたが、「隅田