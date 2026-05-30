映画監督の是枝裕和氏（63）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が30日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演。是枝氏が明かした若手時代のエピソードに、パーソナリティーの女優・広瀬すずが「知らなかった」と驚く場面があった。2018年に「万引き家族」で最高賞パルムドールに輝くなどカンヌ国際映画祭で常連の是枝氏。「映画を作る前、テレビディレクターをされていたんですか？」と広