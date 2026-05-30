◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦FC東京2―2C大阪（2026年5月30日ハナサカスタジアム ）東の2位・FC東京は30日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド3位決定戦第1戦で敵地でC大阪と対戦し、2―2で引き分けた。東京のFW佐藤龍之介（19）にとってこの一戦が行われた、ハナサカはプロデビュー戦とJ1初ゴールを挙げた場所だ。「めちゃくちゃ好きなスタジアムですし、デビューも初ゴール