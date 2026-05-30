「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田７周年記念」（３０日、宮島）快晴のもとで優勝戦が争われた。ホームは向かい風３メートル。シリーズをリードした渡辺和将（３６）＝岡山・１０３期・Ａ１＝が最後も貫禄の逃げで圧勝。４コースからまくって出た榎幸司（長崎）が２着、２コース差しの永田啓二（福岡）が３着に続き、３連単は１２６０円の人気サイドで決着した。１１Ｒまで逃げがわずかに３回だけだった最終日は、ま