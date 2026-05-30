高市総理はきょう、北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、「私の代で何としても突破口を開き、問題を解決する」と述べました。高市総理「金正恩委員長との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開いて拉致問題を解決する」都内で開かれた拉致被害者の帰国を求める集会に出席した高市総理はこのように述べた上で、「双方の国民・人民のため未来の若者たちのために、勇気ある一歩を