◇交流戦阪神4─3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神・森下翔太外野手が、2打席連続のアーチで本塁打数をセ・リーグトップタイとした。「ちょっと打てていない試合が続いたので。何とか1本出せて良かったです」まずは1―1の3回。2死一塁からロッテ先発・唐川のカットボールを捉えて勝ち越しの2ランを放った。さらには5回2死。再び唐川のカットボールを左翼席へ、本塁打を確信する特大アーチを千葉の空にかけた。