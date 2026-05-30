アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が受けた健康診断について「極めて良好だ」とする結果を公表しました。去年より体重が増加したとして「減量を推奨された」ということです。複数のアメリカメディアによりますと、ホワイトハウスは29日、トランプ大統領が今週受けた健康診断の結果を公表しました。主治医は「トランプ大統領の健康状態は極めて良好で、心臓、肺、神経系、全身の機能はいずれも良好だ」との判断を示したと