今後、日本はどうやって食べていくのか――。答えは「自動車」ではなく「任天堂」だ。つまり有形固定資産から、Netflixや「GAFA」といった無形固定資産の時代に本格的に突入するという。日本のエンターテイメント業界は追い風、伸びしろしかないと強調する2人。それぞれの知見をもとにこれからの日本の産業について語り合った。 【福田淳の対談闊歩】竹中平蔵（第2回）日本のジャーナリズムはなぜ機能しな