【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２９日、イランとの戦闘終結に向けて暫定合意した「覚書」について、最終判断を下すとして会議を開いたが、結論には至らなかった。イラン側も覚書は確定していないとの認識を示しており、合意が実現するかは不透明な情勢となっている。米ホワイトハウス当局者は読売新聞の取材に、会議は約２時間続いたと説明した上で、「大統領は米国にとって有益で、自身の