日米通算170勝の松坂大輔氏（45）が、西武時代の後輩・中島宏之氏（43）をゲストに自身のYouTube「松坂大輔officialYouTube」を更新。将来の監督就任について注目の発言をした。トークテーマは「監督はやりたいか？」松坂氏は「以前は興味がないというか、監督・コーチは大変だなって。“無理だな”って思っていた」という。だが、年齢を重ね、野球に対する見識がさらに深くなるにつれて意識は変わってきたようだ。