落語家桂吉弥（55）が30日、大阪市のサンケイホールブリーゼで「桂吉弥独演会」を開催した。米朝一門のホームグラウンドでの独演会。吉弥は石田悦子氏による「AIシテル」、小佐田定雄氏による「狐芝居」、古典落語の「帯久」の3席を熱演した。弟弟子の桂吉の丞、弟子の弥っこも登場した。まくらでは「師匠の吉朝が亡くなって21年。枝雀師匠も米朝師匠もざこば師匠も、ええ人はみんなあっちへ行ってしまいましたが、南光師匠はまだ