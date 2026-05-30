「ボートレースオールスター・ＳＧ」（３０日、浜名湖）３月のＳＧ・ボートレースクラシック（蒲郡）からの２節連続ＳＧ優出を決めた山田健二（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝は「ＳＧだけ見ればかなりいいリズムだと思うし、充実しています」とニッコリ。レース後はホッとした表情を見せていた。「今回はファン投票を背負っている分、いつも以上に気合を入れて走っているつもり。ＳＧ優勝を目標に選手になったし、最後もし