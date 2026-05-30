ロックグループ、ゴダイゴが30日、東京・ラインキューブ渋谷に約2000人を集め「SGC presents GODIEGO 50th Anniversary LIVE〜感謝の旅〜」を開いた。「ガンダーラ」「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」「モンキー・マジック」など全17曲を熱唱した。ボーカルのタケカワユキヒデ（73）は「50周年を迎えたんですけど、途中で年を取るのをやめたような気分です」。会場を埋めたファンは「ビューティフル・ネーム」では声を合