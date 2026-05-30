スマホのパノラマモードを使って愛犬の写真を撮ろうとしたら…。可愛い勘違いが生んだ『衝撃の一枚』が話題になっているのです。 愛犬あるある？飼い主さんへの愛が生んだ微笑ましい光景は記事執筆時点で211万回を超えて表示されており、12万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：犬を『パノラマ撮影』しようとした結果→ずっとついてきてしまって…想定外すぎる『衝撃の一枚』】 犬を『パノラマ撮影