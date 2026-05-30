「守口市制８０周年記念競走」（３０日、住之江）住之江ボートの中央ホールで３０日、女子レーサーの長嶋万記（４５）＝静岡・９１期・Ａ１＝と田上凜（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝のトークショーが行われた。住之江で１２月に行われる「プレミアムＧ１・第１５回クイーンズクライマックス」のＰＲとして、ボート界のグレートマザー、日高逸子さんがホストを務める「ＣＬＩＭＡＸＢＡＲＱＵＥＥＮＩＴＳＵＫＯ」の