タレント・鈴木紗理奈が３０日、インスタグラムのストーリーズを更新。感謝をつづった。「このところ毎日ずーーーっとドラマ撮影してます」と近況を報告した上で、「というかたくさんの愛のあるメッセージありがとう、みんなに元気もらってた！！！」と投稿した。鈴木を巡っては、テレビ朝日「あのちゃんねる」で『あのちゃん』ことあのが、「嫌いな芸能人」という質問に答える形で、鈴木紗理奈の名前を挙げ、ピー音な