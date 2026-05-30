「ボートレースオールスター・ＳＧ」（３０日、浜名湖）定松勇樹（２５）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝が準優勝戦１０Ｒで１着。４カドから差して優出一番乗りを決めた。レース後は「めちゃくちゃ緊張したけど、本当にうれしいです。オールスターは名誉のある大会だと思うし、自分が優勝したことのある思い出のあるＳＧ。その優勝戦に乗れたことがすごくうれしい」と笑顔満開だった。仕上がりに関しては「大幅にペラを叩いてリン