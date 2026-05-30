前西武監督の松井稼頭央氏（50）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園時代の超特待生について明かした。82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。野球部の部員の中でも、格差があったという。元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏は「引退してから分かったことですけど」と前置き。「基本的にPLっていうのは全員、特待生なんですね。その中でもA、B、C、Dランクと