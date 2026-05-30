台湾発の人気アパレルブランド『QUEEN SHOP』が28日、東京・ルミネエスト新宿でPOP UP STOREをオープンした。イベントには、ファッション誌『JJ』専属モデルで女優の松川星がスペシャルゲストとして登場し、来場者との交流を楽しんだ。【写真】フワッとしたボリュームスカートで足長効果を見せる松川星QUEEN SHOPは台湾国内で40店舗以上の直営店を展開し、オンラインショップの会員数は180万人を超える人気ブランド。「好きな