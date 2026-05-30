台風6号の5日先予想進路（30日18時現在）台風6号は30日、フィリピンの東を北寄りに進んだ。6月1日から2日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日ごろには西日本や東日本に近づく恐れがある。気象庁は、うねりを伴う高波のほか、大雨による河川の増水や氾濫に警戒を呼びかけた。台風6号の影響で、航空各社は5月31日〜6月1日に沖縄を発着する便で欠航が出ると発表した。台風6号は5月30日午後6時現在、フィリピ