◇交流戦オリックス3―1中日（2026年5月30日京セラD大阪）オリックス・田嶋が5月6日のロッテ戦以来となる2勝目を手にした。初回に2点の援護をもらうと、2回2死から石川昂にソロ本塁打を浴びたものの、動じることはなかった。この日が誕生日だった鵜飼の打席では、入る前に応援団からのバースデーソングが流れたが、終わるまで初球の投球を待つなど冷静だった。「1、2年目はその余裕はないと思うんで。自分のことで精一