「ボートレースオールスター・ＳＧ」（３０日、浜名湖）準優勝戦が行われ、１０Ｒは定松勇樹（佐賀）が４コースから差して快勝。１１Ｒは上野真之介（佐賀）が５コース差しで勝利。２レース続けて波乱の中で、最終１２Ｒでは予選トップの丸野一樹（３４）＝滋賀・１０９期・Ａ１＝が、しっかり逃げ切った。準優勝戦を逃げ切り、優勝戦１号艇をゲットした丸野は「４日目と変わらず、出足から回り足から全部の足が高水準。バラ