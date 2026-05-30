巨人は３０日の日本ハム戦（エスコン）に５―３と勝利。橋上監督代行（６０）がトップに立ってから初となる２連勝を飾った。古巣相手にまたもや存在感を示したのが、昨年のオフに日本ハムから巨人に移籍し、前日の同戦でタイムリーを放った松本剛外野手（３２）だ。この日は「３番・左翼」で先発出場。初回一死二塁からレフト方向に先制適時二塁打を放ち、１点をもぎ取った。続く１―０の２回には６番・キャベッジと７番・岸