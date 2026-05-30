5月30日、京都競馬場で行われた10R・桃山ステークス（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ1800m）は、団野大成騎乗の5番人気、テーオーマルコーニ（牡4・栗東・奥村豊）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にアレナパラシオ（牡5・栗東・四位洋文）、3着にロードヴォイジャー（牡4・栗東・坂口智康）が入った。勝ちタイムは1:51.4（良）。1番人気で横山典弘騎乗、マテンロウブレイブ（牡4・栗東・高橋亮）は4着、2番人気で川田将雅騎乗、ペン