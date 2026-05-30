「嵐」の松本潤（４２）が２９日に自身のインスタグラムを更新。ラストツアーで身に着けているアイテムについて語った。アクセサリーのモノクロ写真を投稿した松本は「１９９８年、まだ嵐としてデビューする前に初めてＬＡに行った時に買ったＣｈｒｏｍｅＨｅａｒｔｓ」と紹介。「当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝負ばりの気持ちで思い切って買ったモノ」と明かした。それから２８年。３１日にファイナルを迎