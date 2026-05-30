5月30日、京都競馬場で行われた9R・鳳雛ステークス（L・3歳オープン・ダ1800m）は、斎藤新騎乗の1番人気、イッテラッシャイ（牡3・美浦・斎藤誠）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のビービークローサー（牡3・栗東・野中賢二）、3着にケンタッキーホーム（牡3・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:50.1（良）。【レース動画】ホリエモン愛馬、イッテラッシャイが2連勝断然人気に応える鳳雛S 口取り斎藤新騎乗の1番人